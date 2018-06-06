Роналдо не включил Роналду в сборную всех времен

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Роналдо не включил Роналду в сборную всех времен

Легендарный бразильский нападающий Роналдо представил свой вариант символической сборной всех времен.

Стоит отметить, что в нее не попал форвард "Реала" Криштиану Роналду.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Кафу, Фабио Канаварро, Паоло Мальдини, Роберто Карлос.

Полузащитники: Андреа Пирло, Зинедин Зидан.

Нападающие: Лионель Месси, Роналдо, Пеле, Диего Марадона

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