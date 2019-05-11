Роналдо: "Неймар не продаётся"

Легендарный бразильский футболист Роналдо поделился мнением о трансферных слухах вокруг своего соотечественника Неймара.

"Вокруг игроков такого уровня всегда много слухов, но в них нет ничего конкретного или официального. Это нормально, потому что Неймар - выдающийся футболист, и любая команда хотела бы его купить. Но, насколько я знаю, он не продаётся", - цитирует Роналдо AS.

Напомним, что Неймар сейчас выступает за ПСЖ, однако он задумывается о смене команды. Интерес к звёздному форварду проявляют "Реал" и "Манчестер Сити".

Два года назад парижане приобрели бразильца у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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