Роналдо: "Неймар не продаётся"
Легендарный бразильский футболист Роналдо поделился мнением о трансферных слухах вокруг своего соотечественника Неймара.
"Вокруг игроков такого уровня всегда много слухов, но в них нет ничего конкретного или официального. Это нормально, потому что Неймар - выдающийся футболист, и любая команда хотела бы его купить. Но, насколько я знаю, он не продаётся", - цитирует Роналдо AS.
Напомним, что Неймар сейчас выступает за ПСЖ, однако он задумывается о смене команды. Интерес к звёздному форварду проявляют "Реал" и "Манчестер Сити".
Два года назад парижане приобрели бразильца у "Барселоны" за 222 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25