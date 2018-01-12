Роналдо: "Неймар сделал шаг назад, перейдя из "Барселоны" в ПСЖ"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что его соотечественник Неймар сделал шаг назад, перейдя из "Барселоны" в ПСЖ.

"Когда Неймар перешел в ПСЖ, то в спортивном плане он сделал шаг назад. Однако такие вызовы каждый ставит перед собой сам. Я в свое время тоже играл за "Барселону", а затем перешел в "Интер". Тогда чемпионат Италии был намного более конкурентоспособным", - сказал он.

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