Роналдо: "Неймар восстановится к Чемпионату Мира"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо верит, что травмированный форвард Неймар успеет восстановиться к Чемпионату Мира-2018.

"Чемпионат Мира это очень сложный турнир. Я думаю, что в последние полтора года сборная Бразилии прогрессировала. На мундиале у нас будет очень сильная команда. Травма Неймара является серьезной проблемой. Но я думаю, что он будет готов к Чемпионату Мира", - цитирует Роналдо Omnisport.

Напомним, что 26-летний Неймар травмировался в матче чемпионата Франции. У него были диагностированы растяжение связок и трещина пятой плюсневой кости.

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