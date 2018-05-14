Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"

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Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар в "Реале"? Я не знаю, что произойдет в будущем? В любом случае сейчас "Реал" делает историю. Но если эта информация подтвердится, Неймар впишется в игру "Реала", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар отказался комментировать свой возможный уход из ПСЖ. | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 37 75
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5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
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8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
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12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
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