Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар в "Реале"? Я не знаю, что произойдет в будущем? В любом случае сейчас "Реал" делает историю. Но если эта информация подтвердится, Неймар впишется в игру "Реала ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар отказался комментировать свой возможный уход из ПСЖ. | soccernews.ru