Роналдо: "Неймар все ближе к завоеванию "Золотого мяча"



Легендарный бразильский нападающий Роналдо считает, что его соотечественник форвард ПСЖ Неймар вскоре станет обладателем ”Золотого мяча”.

"Неймар может быть счастлив в ПСЖ. Он живет в прекрасном городе и играет в классном клубе. На него оказывается большое давление, но он привык к нему. Я думаю, что у ПСЖ фантастический проект. Неймар играет расслабленно и выглядит довольным. Я думаю, что он все ближе к завоеванию "Золото мяча". Хотя тут многое зависит от того, как его команды выступят в этом году. Многое решиться на Чемпионате Мира в России”, - приводит слова Роналдо SFR Sport.

Напомним, что ранее 26-летний Неймар занял третье место в голосовании за "Золотой мяч" в 2015 году.

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