Роналдо объяснил происхождение своей странной прически на ЧМ-2002

Легенда футбола Роналдо рассказал о своей странной прическе на ЧМ-2002.

"У меня было повреждение ноги, все только об этом и говорили. Я решил постричь голову именно таким образом, оставив кусок волос на лбу. Когда я пришел на тренировку, то все сразу заметили это.

Моментально все забыли о травме и стали говорить о моих волосах. Тогда мне стало спокойнее, я мог расслабиться. Я не горжусь своей стрижкой, потому что это был довольно странный выбор, но это мне определенно пошло на руку" - приводит слова Роналдо The Sun.

Напомним, что ЧМ-2002 закончился победой Бразилии над Германией, дублем в составе "селесао" отметился Роналдо.

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