Роналдо оценил игру Роналду



Бывший форвард "Реала" Роналдо высказал свое мнение о нападающем королевского клуба Криштиану Роналду.

"Криштиану делает удивительные вещи. Он стал меньше играть с мячом, но решает теперь еще больше, чем раньше. Когда "Реал" играет плохо, то Роналду проявляет себя. Его гол ножницами – что-то невероятное, я такое не пробовал", - приводит слова Роналдо AS.

В этом сезоне 33-летний Роналду провел за "Реал" 40 матчей, забил 42 гола и отдал 8 результативных передач.

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