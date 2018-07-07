Роналдо оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2018
Легенда футбола Роналдо высказался о вылете сборной Бразилии из ЧМ-2018.
"Для сборной Бразилии это деликатный момент, как с технической, так и с политической точки зрения. На ЧМ в Бразилии мы проиграли в полуфинале. Здесь - в четвертьфинале, и сейчас не стыдно. Но мы ждем от команды гораздо большего. Мы всегда ждем большего.
Сейчас нужно начать планирование, потому что результат ужасен, несмотря на то, что играла команда неплохо. Но результат очень плох. Я считаю, Тите должен остаться. Он потрясающий человек и проделывает феноменальную работу. Он должен продолжать работать" - приводит слова Роналдо Goal.com.
Читайте также: Тите продолжит тренировать сборную Бразилии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира
-
Официально: Йерро покинул пост тренера Испании
-
Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo
-
Двадцать пятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 8 июля
Лента новостей
-
Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"
-
"Челси" готов заплатить почти 30 миллионов евро за молодого хорвата
-
"Штутгарт" перехватил форварда у "Интера"
-
"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ
-
Форвард "Арсенала" получил предложение от "Лацио"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться
-
Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
"Интер" потратит 15 миллионов на юного таланта
-
Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"
-
"Зенит" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Фернандес: "Благодарен за честь защищать цвета России в составе сборной"
-
Харт определился со своим будущим
-
Официально: Одриосола стал игроком "Реала"
-
Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России
-
Роналду обратился за советом к Анчелотти
-
Экс-игрок сборной России: "Смолов оказался не готов психологически к Чемпионату Мира"
-
Блан: "Мбаппе - это феномен"
-
Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"
-
Футболисты сборной России встретились с болельщиками