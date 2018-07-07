Роналдо оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2018

Легенда футбола Роналдо высказался о вылете сборной Бразилии из ЧМ-2018.

"Для сборной Бразилии это деликатный момент, как с технической, так и с политической точки зрения. На ЧМ в Бразилии мы проиграли в полуфинале. Здесь - в четвертьфинале, и сейчас не стыдно. Но мы ждем от команды гораздо большего. Мы всегда ждем большего.

Сейчас нужно начать планирование, потому что результат ужасен, несмотря на то, что играла команда неплохо. Но результат очень плох. Я считаю, Тите должен остаться. Он потрясающий человек и проделывает феноменальную работу. Он должен продолжать работать" - приводит слова Роналдо Goal.com.

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