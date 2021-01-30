Роналдо: "Отдал бы два пальца ради победы в Кубке Либертадорес и Лиге Чемпионов"

Легендарный бразильский нападающий Роналдо рассказал о своих переживаниях из-за того, что ему не удалось выиграть главные клубные международные турниры в Южной Америке и Европе.

"Я отдал бы два пальца ради победы в Кубке Либертадорес и Лиге Чемпионов. Жаль, что не победил в первом турнире с "Крузейро" или "Коринтиансом", а во втором - с "Интером" или "Реалом", - цитирует Роналдо Globo Esporte.

В течение карьеры бразилец выиграл 15 трофеев, в том числе 4 в составе сборной.

Роналдо дважды становился обладателем "Золотого мяча" - в 1997 и 2002 году.

Не пропустите: Роналдо назвал фаворитов Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru