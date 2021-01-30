Роналдо: "Отдал бы два пальца ради победы в Кубке Либертадорес и Лиге Чемпионов"
Легендарный бразильский нападающий Роналдо рассказал о своих переживаниях из-за того, что ему не удалось выиграть главные клубные международные турниры в Южной Америке и Европе.
"Я отдал бы два пальца ради победы в Кубке Либертадорес и Лиге Чемпионов. Жаль, что не победил в первом турнире с "Крузейро" или "Коринтиансом", а во втором - с "Интером" или "Реалом", - цитирует Роналдо Globo Esporte.
В течение карьеры бразилец выиграл 15 трофеев, в том числе 4 в составе сборной.
Роналдо дважды становился обладателем "Золотого мяча" - в 1997 и 2002 году.
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