Роналдо планирует приобрести испанский клуб

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Роналдо планирует приобрести испанский клуб

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо решил обзавестись клубом.

Как сообщает O Globo, бразилец ведет переговоры по покупке "Вальядолида", который в настоящее время выступает в Сегунде.

Отметим, что Роналдо готов приобрести клуб за 30 миллионов евро.

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