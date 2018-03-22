Роналдо поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018

Легенда футбола Роналдо назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира.

"Думаю, Германия остается очень сильной командой. Испания, Франция, Англия и Аргентина с Лионелем Месси также очень опасны. Чемпионат Мира всегда сложно выиграть, но нас ждет прекрасный турнир. Надеюсь, победителем снова станет Бразилия.

Мне кажется, Бразилия стала сильнее за последние 1,5 года благодаря главному тренеру Тите. У нас очень мощная команда. Травма Неймара - это большая проблема, но я думаю, что он восстановится и будет готов к турниру" - приводит слова Роналдо Mirror.

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