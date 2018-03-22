Роналдо поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018
Легенда футбола Роналдо назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира.
"Думаю, Германия остается очень сильной командой. Испания, Франция, Англия и Аргентина с Лионелем Месси также очень опасны. Чемпионат Мира всегда сложно выиграть, но нас ждет прекрасный турнир. Надеюсь, победителем снова станет Бразилия.
Мне кажется, Бразилия стала сильнее за последние 1,5 года благодаря главному тренеру Тите. У нас очень мощная команда. Травма Неймара - это большая проблема, но я думаю, что он восстановится и будет готов к турниру" - приводит слова Роналдо Mirror.
Читайте также: Букмекеры назвали главных фаворитов Чемпионата Мира в России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Аргентина встретится с Италией в товарищеском матче
-
Лучше не придумаешь! Россия откроет календарный год поединком против Бразилии
-
Ностальгируя по Мундиалю: Украина протестирует Саудовскую Аравию
-
Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии
-
Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов Европы
Лента новостей
-
Болт считает себя круче Месси
-
Семин: "Локомотиву" очень неудобно играть с "Амкаром" 31 марта"
-
"Реал" определился с ценой на Бэйла
-
Мотта дисквалифицирован на три матча
-
"Лацио" нашел замену Иммобиле в АПЛ
-
Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио
-
Буффон сравнил Роналду и Месси
-
"Шахтёр" намерен подписать очередного бразильского хавбека
-
Тер Штеген: "Не стоит сравнивать меня с Месси"
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Алдервейрелду
-
Бубнов: "Не думаю, что в игре с Бразилией Россию ждет большой разгром"
-
Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал"
-
Артур прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Гильерме назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство
-
Роналду озвучил "Реалу" свои требования по новому окладу
-
Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла Лиги
-
"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Челси"
-
В услугах Аллегри заинтересованы пять европейских топ-клубов
-
Луис Адриано: "Готов завершить карьеру в "Спартаке"
-
"Атлетико" готов потратить 120 миллионов евро на замену Гризманну
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0