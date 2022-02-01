Роналдо поделился мнением о Суперлиге и о "новом Роналдо"

Фото: инстаграм Роналдо\Автор неизвестен

Экс-нападающий мадридского "Реала" и "Барселоны" Роналдо поделился мнением о проекте европейской Суперлиги и о "новом Роналдо" - именно так называют 15-летнего форварда "Палмейраса" Эндрика.

"Суперлига рано или поздно состоится. Футбол всегда развивается, футбол всегда улучшается, мы не знаем, чем это закончится. Топ-клубы хотят все больше и больше денег, чтобы платить за игроков, которые в наши дни стоят все больше и больше.

Будущий Роналдо? Да, Эндрику 15 лет, у него невероятный талант. Но мы должны увидеть, как он будет развиваться среди профессионалов. Есть еще один талант, Кайо-де-Сан-Паулу, родившийся в 2004 году", - сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за Эндрика является "Реал Мадрид".

Также не пропустите: Лапорта высказался о ситуации Дембеле в "Барселоне". | http://soccernews.ru