Роналдо поделился мнением о Суперлиге и о "новом Роналдо"

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Роналдо поделился мнением о Суперлиге и о "новом Роналдо"

Фото: инстаграм Роналдо\Автор неизвестен

Экс-нападающий мадридского "Реала" и "Барселоны" Роналдо поделился мнением о проекте европейской Суперлиги и о "новом Роналдо" - именно так называют 15-летнего форварда "Палмейраса" Эндрика.

"Суперлига рано или поздно состоится. Футбол всегда развивается, футбол всегда улучшается, мы не знаем, чем это закончится. Топ-клубы хотят все больше и больше денег, чтобы платить за игроков, которые в наши дни стоят все больше и больше.

Будущий Роналдо? Да, Эндрику 15 лет, у него невероятный талант. Но мы должны увидеть, как он будет развиваться среди профессионалов. Есть еще один талант, Кайо-де-Сан-Паулу, родившийся в 2004 году", - сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за Эндрика является "Реал Мадрид". 

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