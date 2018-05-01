Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал"

Легенда футбола Роналдо высказался о слухах, которые отправляют Неймара в "Реал".

"Много слухов про "Реал" и Неймара, но я думаю, что его тяжело подписать. ПСЖ заплатил за него много денег, для "Реала" это будет очень сложная сделка. Думаю, что сейчас переход невозможен" - приводит слова Роналдо ESPN.

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