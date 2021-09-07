Роналдо порассуждал о шансах ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов

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Легендарный бразильский футболист Роналдо высказался о перспективах ПСЖ стать победителем Лиги Чемпионов.

"Я играл за "Реал" в эпоху "галактикос", но никогда не выигрывал Лигу Чемпионов. Даже если в вашей команде лучшие футболисты, это не даёт никаких гарантий. Это касается и ПСЖ. Безусловно, они входят в число фаворитов, но одно дело говорить, а другое - играть", - цитирует Роналдо RMC Sport.

В прошлом сезоне ПСЖ дошёл до полуфинала ЛЧ, а в позапрошлом - до финала.

На групповом этапе турнира в текущем розыгрыше парижане сыграют с "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг" и "Брюгге".

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