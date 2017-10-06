Роналдо представил свою сборную мира всех времен

Теги роналдолионель мессизинедин зиданджанлуиджи буффонандреа пирло

Роналдо представил свою сборную мира всех временДвукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо представил свою сборную мира всех времен, информирует The Sun.

Так, лучшими на своих позициях бразилец определил: Джанлуиджи Буффона, Кафу, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Роберто Карлоса, Андреа Пирло, Зинедина Зидана, Диего Марадону, Лионеля Месси, Пеле и собственно себя.

Напомним, Катар может лишиться права проведения ЧМ-2022. | soccernews.ru

комментарии
111

Разнесут их в щепки! Пока Зидан, Марадона, Месси, Пеле и собственно будут в атаке бегать, их защитникам натолкают...

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Клоп

месси тут явно лишний, все-таки команда чемпионов, и тут он...

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Пьянь

А Месси просто лучший футболист в истории.

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Дональд

В истории чего?

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Джонни

Гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы..... ))))

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