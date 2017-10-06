Двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо представил свою сборную мира всех времен, информирует The Sun.

Так, лучшими на своих позициях бразилец определил: Джанлуиджи Буффона, Кафу, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Роберто Карлоса, Андреа Пирло, Зинедина Зидана, Диего Марадону, Лионеля Месси, Пеле и собственно себя.

Напомним, Катар может лишиться права проведения ЧМ-2022. | soccernews.ru