Роналдо представил свою сборную всех времен

Теги роналдолионель мессизинедин зидан

Роналдо представил свою сборную всех временОбладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо представил свою сборную всех времен. Вот кто вошел в число лучших по мнению бразильца:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон.

Защитники: КафуПаоло МальдиниФабио КаннавароРоберто Карлос.

Полузащитники: Зинедин ЗиданАндреа Пирло.

Вингеры: Диего МарадонаЛионель Месси.

Форварды: РоналдоПеле.

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комментарии
Del Piero

конечно же состав супер но я думаю что центр очень слабый,его порвали бы ) команда супер атакующая но,но в полузащите с Гатузо,Джерардом и Виера,эту команду порвут )

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Гость

Согласен на все 150% с Зубастиком!!!

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Каннаваро

хаха если себя не похвалишь, то никто не похвалит)

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гость

Ему это ни к чему. Он достоин, в отличие от К. Роналду.

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