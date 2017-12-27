Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо представил свою сборную всех времен. Вот кто вошел в число лучших по мнению бразильца:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Роберто Карлос.

Полузащитники: Зинедин Зидан, Андреа Пирло.

Вингеры: Диего Марадона, Лионель Месси.

Форварды: Роналдо, Пеле.

Не пропустите: вот так бы выглядела сегодняшняя "Рома", не продавай она своих лидеров. | soccernews.ru