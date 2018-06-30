Роналдо принял участие в мероприятии с Путиным и Инфантино

Легендарный бразилец Роналдо посетил Парк футбола ЧМ-2018 в Москве.

"Сегодня мне представилась честь принять участие в мероприятии с Владимиром Путиным, Джанни Инфантино, Икером Касильясом, Карлесом Пуйолем, Лотаром Маттеусом, Дмитрием Булыкиным и Алексеем Смертиным в Парке футбола в Москве. Невероятно, как Чемпионат Мира сближает, а также то, какой гостеприимной оказалась Россия. На улицах страны праздник, города прекрасны, а мундиаль уже можно назвать успешным" - написал Роналдо в Instagram.

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