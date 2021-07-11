Роналдо прокомментировал победу Аргентины на Кубке Америки

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Роналдо прокомментировал победу Аргентины на Кубке АмерикиФото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен

Экс-форвард "Реала", "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о победе сборной Аргентины в Кубке Америки, а также прокомментировал тот факт, что у Лионеля Месси до этого не было трофеев со сборной.

"Давайте не будем об этом. Если дойти до Лиги чемпионов, то можно сказать, что я никогда ее не выигрывал.

Не умаляйте заслуги коротышки, он очень эффектен. Что он делает, что он сделал... Он влюбил в себя весь мир", – сказал Роналдо.

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