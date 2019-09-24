Роналдо прокомментировал присуждение награды лучшего игрока ФИФА Месси

Теги роналдолионель мессивирджил ван дейк

Роналдо прокомментировал присуждение награды лучшего игрока ФИФА Месси

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо рассказал, что думает о присуждение награды лучшего игрока ФИФА Лионелю Месси. Об этом сообщает Metro.

По словам форвард, приз должен был получить Вирджил ван Дейк, который занял второе место в голосовании.

"Ван Дейк заслужил эту награду. Он невероятный игрок, который отлично выступил в прошлом сезоне. Поэтому я думаю больше заслуживает эту награду, чем Месси", - сказал Роналду.

Ранее сам голландец высказался о присуждении приза Месси.

Напомним, что ван Дейк стал лучшим игроком УЕФА и Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19.

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