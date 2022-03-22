Роналдо прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реалом"

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Роналдо прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Реалом"

Фото инстаграм Роналдо

Бывший нападающий "Реала" и "Барселоны" Роналдо поделился впечатлениями от воскресного Эль Класико.

Напомним, что "сине-гранатовые" победили на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 4:0.

"Итоговый результат меня очень удивил. Я слежу за испанским футболом, поэтому знаю о кризисе, который пережила "Барса", но с приходом Хави команда сильно прибавила.

Они очень агрессивны, грамотно прессингуют и показывают свой традиционный уровень. Эта "Барса" выглядит очень хорошо", - сказал бразилец в интервью пресс-службе "блауграны".

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