Роналдо прокомментировал возможный трансфер Модрича в "Интер"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо прокомментировал возможный трансфер полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича в миланский "Интер".

" Я надеюсь, что "Интер" сможет достичь своих целей, я являюсь большим поклонником клуба. Модрич? На самом деле я не знаю, есть ли какие-то договоренности по этому трансферу. Посмотрим , что произойдет. Но все великие команды укрепляются и "Интер" в этом плане не отстает ", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Модрич сообщил о принятом им решении руководству "Реала". | soccernews.ru