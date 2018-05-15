Роналдо прокомментировал возможный трансфер Неймара в "Реал"

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Роналдо прокомментировал возможный трансфер Неймара в "Реал"Бывший нападающий "Барселоны" и "Реала" Роналдо прокомментировал возможный трансфер бразильского форварда "ПСЖ" Неймара в мадридский клуб.

"У меня сохранились отличные отношения с "Реалом". Так сложилось, что в команде играют только лучшие. Если интерес "Реала" к Неймару не слух, то можно сказать, что он достоин играть за "королевский клуб", - сказал он.

Роналдо является двукратным обладателем "Золотого мяча" и обладателем "Золотой бутсы".

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3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
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10 Реал Сосьедад 37 49
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