Роналдо провел жеребьевку за право помыть посуду

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Роналдо провел жеребьевку за право помыть посуду

Легенда футбола Роналдо в шутку провел жеребьевку за право помыть посуду.

Жеребьевка в семье бразильца проходила под гимн Лиги Чемпионов с помощью яблок и мандаринов. Согласно жребию посуду мыть пришлось самому Роналдо.

"Это была сложная жеребьевка", - подписал видео Роналдо.

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