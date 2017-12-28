Роналдо раскритиковал "Барселону"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо раскритиковал каталонскую "Барселону".

"Я чувствую гораздо большую благодарность и привязанность к "Реалу". И это несмотря на то, что я провел свой лучший год в "Барселоне". Но конец моей истории с "Барсой" был плохим для меня и очень похожим на то, что пережил Неймар.

Эта ситуация повторяется уже на протяжении некоторого времени, потому что ранее руководство "Барсы" подобным образом обошлось с Ромарио, а потом был Роналдиньо", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, Роналдо представил свою сборную всех времен. | soccernews.ru