Роналдо раскритиковал игру Неймара на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо расстроен тем, как на ЧМ-2018 себя проявил лидер национальной команды Неймар.

"Должен признать, мы все ждали от Неймара большего, ведь он главный нападающий страны. Но сейчас всё уже позади, скоро начнётся чемпионат Франции.

Я пока не разговаривал с ним, но было видно, что он был ограничен на поле. Не знаю, связано ли это с травмой или с чем-то ещё. Думаю, этот чемпионат мира должен многому научить Неймара. Он молод и талантлив, но также несёт большую ответственность", - сказал он.

Бразильцы покинули ЧМ-2018 на стадии четвертьфинала.

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