

Бывший сборной Бразилии Роналдо рассказал, как его родители переболели коронавирусом.

"Сначала моя мама выздоровела от коронавируса, а затем и отец. Я очень благодарен врачам, медсестрам и всем тем, кто заботился о моих родителях. Это были очень мучительные два месяца. Слава богу, что все обошлось. Я благодарю друзей и фанатов, которые поддерживали меня. Берегите себя и будьте бдительными", - написал Роналдо в Instagram.

44-летний Роналдо в бытность футболистом выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". За сборную Бразилии провел 98 матчей и забил 62 гола. Двукратный чемпион мира.

Не пропустите: Роналдо сравнил Зидана-игрока и Зидана-тренера. | http://soccernews.ru