Роналдо рассказал о своем уходе из "Барселоны"

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Роналдо рассказал о своем уходе из "Барселоны"

Легендарный бразилец Роналдо рассказал о своем уходе из "Барселоны".

"Я вел переговоры о продлении моего контракта с "Барселоной", но мы в конце концов не достигли соглашения. И тогда я решил, что не хочу продолжать свои выступления за каталонцев. Я не доверял руководству клуба.

"Интер" предложил мне большой вызов. В то время Серия A была одной из самых конкурентоспособных лиг в мире. Она была самой сложной" - приводит слова Роналдо Marca.

Напомним, что Роналдо выступал за "Барселону" в сезоне 1996/97. Тогда он провел 37 матчей и забил 34 гола.

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