Роналдо рассказал об игре за "Реал"

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Роналдо рассказал об игре за "Реал"

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо вспомнил время выступлений в мадридском "Реале". Об этом сообщает Goal.

"Я играл вместе с Роберто Карлосом за сборную, он рассказывал мне как выглядит Мадрид, о своем опыте там. Это запомнилось мне, а через несколько дней я захотел сам увидеть это.

Я перешел в "Реал" и это было даже глобальнее того. что мне рассказывал Роберто. "Реал" - это большие ожидания и огромное давление. Здесь играют только лучшие футболисты.

Я рад был узнать, что этот клуб невероятно большой", - сказал Роналдо.

Футболист выступал в клубе с 2002 по 2007 год.

А еще: Роналдо заявил, что он не хотел уходить из "Барселоны"| http://soccernews.ru
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