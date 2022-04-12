Роналдо рассказал, почему ушел из "Барселоны"

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Роналдо рассказал, почему ушел из "Барселоны"

Фото: твиттер Роналдо/Автор неизвестен

Знаменитый бразильский нападающий Роналдо рассказал о своем переходе из "Барселоны" в "Интер" в 1997 году.

"Тогда я договорился о новом контракте с "Барселоной", но через четыре дня президент клуба позвонил мне и сказал, что я не смогу остаться. Он сказал, что я имею право провести переговоры с другими клубами. "Интер" быстро отреагировал и выплатил сумму отступных. Тогда чемпионат Италии был сильнейшим в мире", - приводит слова Роналдо Sky Italia.

"Барселона" купила Роналдо в 1996 году из ПСВ за 15 миллионов евро. Спустя год форвард был продан в "Интер" за 26,5 миллионов евро.

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