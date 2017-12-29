Роналдо: "Реал" лучше для бразильцев, чем "Барселона"



Известный нападающий Роналдо считает, что "Реал" больше подходит бразильским футболистам, чем "Барселона".

"Я был намного счастливее в "Реале", чем в "Барселоне", несмотря на отличный год в Каталонии. В итоге мое пребывание в "Барселоне" закончилось некрасиво, примерно также, как у Неймара. У "Барсы" всегда были непростые моменты с бразильцами: Неймаром, Ромарио, Роналдиньо и мной. Клуб не мог найти нам нужное применение, несмотря на всю нашу отдачу и преданность", – приводит слова Роналдо Goal.com.

Напомним, что Роналду перешел в "Барселону" в 1996 году, но уже через год перебрался в "Интер".

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