Роналдо: "Реалу" не нужен ещё один центральный форвард"

Бывший форвард "Реала" Роналдо считает, что "сливочные" не нуждаются в усилении атакующей линии.

"В случае с уходом Мораты "Реал" поступил идеально. У них есть Роналду, который является лучшим игроком мира, а также Бензема. Им не нужен ещё один центральный форвард" - приводит слова Роналдо Marca.

Стоит отметить, что "Реал" испытывает определённые проблемы с результативностью на старте сезона - в 5 матчах Примеры мадридцы сумели забить всего 9 голов и уже потеряли 7 очков.

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