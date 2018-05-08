Роналдо, Роналдиньо и Креспо примут участие в прощальном матче Пирло

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Роналдо, Роналдиньо и Креспо примут участие в прощальном матче Пирло

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло назвал нападающих, которые примут участие в его прощальном матче.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в полный список форвардов попали Андрей Шевченко, Роналдо, Роналдиньо, Алессандро Дель Пьеро, Лука Тони, Франческо Тотти, Винченцо Яквинта, Альберто Джилардино, Филиппо Индзаги, Марко Боррьелло, Антонио Кассано, Эрнан Креспо, Алессандро Матри, Алешандре Пато, Фабио Квальярелла, Никола Вентола и Кристиан Вьери.

Ранее Пирло назвал вратарей, защитников и хавбеков, которые сыграют в матче. Игра состоится на "Сан-Сиро" 21 мая. | http://soccernews.ru

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