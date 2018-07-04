Роналдо: "Роналду будет преуспевать в любом из клубов"

Теги роналдокриштиану роналдуювентусреал мадрид

Роналдо: "Роналду будет преуспевать в любом из клубов"Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо высказался о слухах, которые связывают форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду с туринским "Ювентусом".

"Я не знаю - уйдет ли он в "Ювентус" или нет. Я думаю, что он продолжит свои выступления в "Реале", но я не разговаривал с ним, поэтому я точно не знаю. Действительно, в Италии он будет получать меньше пространства, чем в Ла Лиге или Премьер-Лиге, но его уровень преодолеет эти невзгоды без особых проблем. Я настаиваю на том, что он может играть везде, где захочет, независимо от того, в каком клубе он будет преуспевать", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналдо встал на защиту Неймара. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов