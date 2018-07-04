Роналдо: "Роналду будет преуспевать в любом из клубов"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо высказался о слухах, которые связывают форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду с туринским "Ювентусом".

" Я не знаю - уйдет ли он в "Ювентус" или нет. Я думаю, что он продолжит свои выступления в "Реале", но я не разговаривал с ним, поэтому я точно не знаю . Действительно, в Италии он будет получать меньше пространства, чем в Ла Лиге или Премьер-Лиге, но его уровень преодолеет эти невзгоды без особых проблем. Я настаиваю на том, что он может играть везде, где захочет, независимо от того, в каком клубе он будет преуспевать ", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналдо встал на защиту Неймара. | soccernews.ru