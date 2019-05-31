Роналдо сделал прогноз на финал Лиги Чемпионов
Легендарный бразильский футболист Роналдо поделился ожиданиями от финального матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
Как сообщает официальный твиттер УЕФА, двукратный обладатель "Золотого мяча" прогнозирует победу "красных" со счётом 3:1.
@Ronaldo ставит на "Ливерпуль"— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 мая 2019 г.
Согласны? #финалЛЧ pic.twitter.com/86T6pehB9k
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится в субботу, 1 июня, в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
По пути к финалу "скаузеры" выбили в плей-офф турнира "Баварию", "Порту" и "Барселону", а "шпоры" - дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс".
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