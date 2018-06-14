Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо сделал выбор между лучшими игроками современности - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

" Со своими удивительным отношением и невероятным менталитетом победителя Криштиану Роналду является уникальным игроком. Но я признаю, что Лионель Месси по- прежнему привносит больше магии в футбол. Своими дриблингом и стилем игры он всегда порождает неожиданные ситуации при атаке ", - цитирует бывшего футболиста Sport Bild.

Напомним, Роналдо назвал фаворитов предстоящего ЧМ. | soccernews.ru