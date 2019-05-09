Роналдо: "Слова о том, что "Барселона" побеждает благодаря Месси - это неуважение к команде"



Бывший нападающий "Барселоны" и "Реала" Роналдо высказал своем мнение о ситуации в каталонском клубе.

"Барселона" обладает отличной командой, в которой играет лучший игрок мира Месси. Как-то я услышал, что "Барселона" проигрывает из-за Вальверде и Коутиньо, а побеждает благодаря Месси. Это неуважение к команду и тренерскому штабу", – цитирует Роналдо Marca.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи.

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