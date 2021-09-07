Роналдо сравнил Мбаппе с собой

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Роналдо сравнил Мбаппе с собойФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо Назарио высказался о том, похож ли футболист сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе на него по манере игры.

"Да, у него те же характеристики, что и у меня. У него сумасшедшие качества, замечательная техника, которой он обладает даже на высокой скорости.

Он еще молод, но прошел уже большой путь. Мне нравится Килиан, я его поддерживаю", – сказал Роналдо для DAZN.

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