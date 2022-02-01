Роналдо сравнил свое поколение с Месси и Неймаром
Фото: инстаграм Роналдо\Автор неизвестен
Бразильский экс-форвард "Реала" и "Барселоны" Роналдо сравнил свое поколение с нынешними звезда в лице Неймара и Лео Месси.
"Месси – экстраординарный, мощный и техничный игрок. Он хочет забивать в каждой игре.
Неймар – еще один топ-игрок. Я надеюсь, что он сможет что-то выиграть со сборной Бразилии, но на родине его критикуют из-за его личной жизни.
Тем не менее это поколение игроков лучше нас за пределами поля. Они хорошо питаются и много спят. Мы все делали наоборот, не говоря уже о количестве женщин, которые у нас были", – сказал бразилец.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14