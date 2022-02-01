Роналдо сравнил свое поколение с Месси и Неймаром

Фото: инстаграм Роналдо\Автор неизвестен

Бразильский экс-форвард "Реала" и "Барселоны" Роналдо сравнил свое поколение с нынешними звезда в лице Неймара и Лео Месси.

"Месси – экстраординарный, мощный и техничный игрок. Он хочет забивать в каждой игре.

Неймар – еще один топ-игрок. Я надеюсь, что он сможет что-то выиграть со сборной Бразилии, но на родине его критикуют из-за его личной жизни.

Тем не менее это поколение игроков лучше нас за пределами поля. Они хорошо питаются и много спят. Мы все делали наоборот, не говоря уже о количестве женщин, которые у нас были", – сказал бразилец.

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