Роналдо сравнил свой уход из "Барселоны" с уходом Неймара

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Роналдо сравнил свой уход из "Барселоны" с уходом Неймара

Бразильский форвард Роналдо видит схожесть между трансфером Неймара в ПСЖ и своим уходом из "Барселоны".

"Уход Неймара из "Барселоны" в чем-то схож с моим. Я перешел в "Интер", когда итальянский чемпионат был гораздо сильнее, чем сейчас французский. Я не владею детальной информацией и не знаю, что повлияло на переговоры с Неймаром. Может, возникли проблемы с правлением "Барселоны", как в свое время случилось у меня. Я бы и сейчас принял решение уйти из клуба" - приводит слова Роналдо FourFourTwo.

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