Роналдо сравнил Зидана-игрока и Зидана-тренера

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Роналдо сравнил Зидана-игрока и Зидана-тренера

Бывший нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роналдо поделился мнением о тренерской работе наставника королевского клуба Зинедина Зидана, а также поделился воспоминаниями о том, как он играл вместе с французом в бытность футболистом.

"С Зинедином Зиданом было приятно и играть и тренироваться. Сейчас он является тренером и выиграл три Лиги чемпионов подряд. Не могу сказать, какой Зидан лучше - футболист или тренер.

В детстве я был фанатом Марко Ван Бастена. Я с детства смотрел итальянский футболист и следил за этим игроком. Также мне нравились Марадона и Круифф, а также Зико, так он играл за "Фламенго", а я болел за этот. Я стремился взять что-то у каждого из них. Могу сказать, что горжусь своей карьерой", - приводит слова Роналдо AS.

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