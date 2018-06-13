Роналдо: "У Неймара есть шанс оказаться в "Реале"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо оценил возможность перехода форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар в "Реале"? Все говорят об этом, однако трудно сказать правду, не зная ситуации. Но, конечно же, у Неймара есть шанс оказаться в "Реале ", - приводит слова известного в прошлом бразильского футболиста Marca.

Напомним, Неймар с Месси и Роналду посетили бейсбольный матч. | soccernews.ru