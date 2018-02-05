Роналдо: "У Неймара есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч" в ПСЖ"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо считает, что форвард французского ПСЖ Неймар способен стать лучшим игроком планеты.

"У Неймара есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч", играя в ПСЖ", - приводит слова известного в прошлом футболиста Marca.

В нынешнем сезоне Неймар забил 27 мячей и сделал 16 результативных передач в 26 матчах за ПСЖ.

Напомним, Ди Мария сравнил Роналду и Неймара. | soccernews.ru