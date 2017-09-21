Роналдо: "У "Реала" нет проблем"

Двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо высказался о результатах, которые демонстрирует в текущем сезоне мадридский "Реал".

" Я считаю, что "Реалу" в последние годы ничего не нужно менять, он уже продемонстрировал все свои возможности. В прошлом году он снова выиграл Лигу Чемпионов, и это только начало. В команде есть много игроков, которые могут забить, и это, безусловно, не будет проблемой. В "Реале" есть опытные игроки, в команде нет проблем, это будет видно по результатам команды в конце сезона ", - цитирует бывшего футболиста FootMercato.

Напомним, Бензема намерен завершить карьеру в "Реале". | soccernews.ru