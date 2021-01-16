Роналдо указал на трансферную ошибку "Реала"

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Роналдо указал на трансферную ошибку "Реала"

Легендарный бразильский футболист Роналдо считает, что мадридскому "Реалу" не стоило продавать флангового защитника Ашрафа Хакими.

"Хакими - экстраординарный футболист. "Реал" ошибся, отпустив его", - цитирует Роналдо La Gazzetta dello Sport.

Прошлым летом "сливочные" продали марокканца "Интеру" за 40 миллионов евро. Миланский клуб заключил с игроком контракт на 5 сезонов.

В составе "нерадзурри" Ашраф забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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