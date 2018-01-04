Роналдо: "В мое время Роналду и Месси быть лучшими было бы сложнее"

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Роналдо: "В мое время Роналду и Месси быть лучшими было бы сложнее"Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо сравнил уровень современного футбола с периодом, когда выступал он.

"Не желая принижать Месси и Роналду, в мое время конкуренция была намного выше, чем сейчас. Они борются за титул лучшего игрока в мире на протяжении стольких лет, но в мое время были Зинедин Зидан, Ривалдо, Фигу, я, а затем Роналдиньо. Это было поколение, в котором стать лучшим было намного сложнее", - цитирует бывшего футболиста Sport Bild.

Напомним, Роберто Карлос сравнил Месси и Роналду. | soccernews.ru

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