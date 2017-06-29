Роналдо: "Верратти заслуживает того, чтобы играть в "Барселоне"

Двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо высказался о возможном переходе полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти в каталонскую "Барселону".

"Благодаря своим качествам, Марко Верратти является прекрасным игроком, который подходит "Барселоне". Он заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе, а "Барса" - один из них ", - цитирует бывшего футболиста Gazzetta Dello Sport.

Напомним, ПСЖ может заменить Верратти хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru