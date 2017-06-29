Роналдо: "Верратти заслуживает того, чтобы играть в "Барселоне"

Теги марко верраттибарселонапсжроналдо

Роналдо: "Верратти заслуживает того, чтобы играть в "Барселоне"Двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо высказался о возможном переходе полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти в каталонскую "Барселону".

"Благодаря своим качествам, Марко Верратти является прекрасным игроком, который подходит "Барселоне". Он заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе, а "Барса" - один из них", - цитирует бывшего футболиста Gazzetta Dello Sport.

Напомним, ПСЖ может заменить Верратти хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов