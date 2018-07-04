Роналдо встал на защиту Неймара

Легендарный бразильский нападающий Роналдо встал на защиту своего соотечественника Неймара.

"Вся эта критика - глупость. Неймар приносит много пользы сборной Бразилии, хотя он ещё и не показывает своего лучшего футбола на этом турнире. Неймар очень разумно использует свою мобильность, чтобы избегать грубой игры со стороны соперников. При этом судьи не делают ничего, чтобы защитить его, они позволяют футболистам соперника раз за разом безнаказанно нарушать правила" - сказал Роналдо.

Напомним, что Неймара сильно критикуют за симуляции на ЧМ-2018.

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