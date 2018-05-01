Роналдо высказался насчет возможного перехода Неймара в "Реал"

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Роналдо высказался насчет возможного перехода Неймара в "Реал"
Экс-нападающий "Реала" Роналдо прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский клуб форварда ПСЖ Неймара

"Я много слышал о переходе Неймара в "Реал", но мне сложно представить себе этот трансфер. ПСЖ заплатил за него очень большую сумму. Поэтому мне не верится, что Неймар когда-либо будет играть за "Реал". На сегодняшний день это нереально. Может быть это произойдет через несколько лет. Мне кажется, что ему нравится в Париже", - цитирует AFP Роналдо. 

Ранее сообщалось, что нынешний форвард "Реала" Криштиану Роналду против перехода бразильца в "Реал". При этом королевский клуб отказался удовлетворять требования ПСЖ по трансферу Неймара.

Не пропустите: "Реал" отказался идти на условия ПСЖ по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru

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