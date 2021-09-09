Роналдо высказался о ЧМ каждые два года

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Роналдо высказался о ЧМ каждые два годаФото: Роналдо/Автор неизвестен

Экс-форвард мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо Назарио поделился мнением об идее Арсена Венгера проводить чемпионаты мира каждые два года.

"Если такое решение будет принято, это будет только в плюс. Было бы действительно здорово проводить главный футбольный турнир каждые два года. Я обсуждал с друзьями, коллегами важность российского ЧМ-2018 и то, сколько времени с тех пор уже прошло. Нам не хватает этого турнира.

Я очень оптимистично настроен по поводу этих изменений, не сомневаюсь, что ЧМ остается самым престижным турниром.

Мы пользуемся календарем столетней давности. Мир полностью изменился с того времени. Все подталкивает нас к созданию новых моделей.

Если вы спросите Месси или Роналду, хотят ли они иметь больше возможностей выиграть ЧМ, уверен, они скажут да", – сказал бразилец.

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